Ataque a tiros em escola deixa ao menos um aluno morto na Argentina

Estudante de 15 anos entrou em escola na Argentina com arma na mochila e efetuou cinco disparos. Secretaria de Educação da Argentina / Reprodução

Um adolescente de 15 anos realizou um ataque a uma escola em San Cristóbal, na província de Santa Fé, na Argentina. Um estudante de 13 anos morreu no atentado na escola Mariano Moreno na manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com o jornal La Nacion, o adolescente teria ingressado na escola com uma arma em um estojo de violão e efetuado aproximadamente cinco disparos. O ataque teria ocorrido por volta das 7h10min, quando se iniciavam as atividades na instituição de ensino.

Segundo fontes do governo da província, um auxiliar escolar teria imobilizado o agressor e desarmado ele. Posteriormente, ele foi detido pela polícia.

Dois adolescentes, um de 13 e um de 15 anos, foram atingidos por disparos. Um deles foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Jaime Ferré em estado crítico após ser ferido no rosto e no pescoço. Já o segundo sofreu apenas machucados leves. Conforme o diretor do hospital, nenhum deles corre risco de vida. Outros seis estudantes tiveram ferimentos superficiais.