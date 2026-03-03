Assembleia responsável por selecionar o novo líder supremo do Irã é atacada

Uma nuvem de fumaça surge em Teerã nesta terça-feira após explosão no centro da cidade. ATTA KENARE / AFP

Ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos atingiram o prédio do órgão responsável pela eleição do novo líder supremo do Irã, segundo a imprensa local. "Os criminosos americano-sionistas atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom", ao sul de Teerã, segundo a agência de notícias Tasnim.

Segundo fontes do governo, todos os 88 aiatolás que fazem parte da assembleia estavam presentes no momento do ataque. O governo iraniano não se manifestou até o momento, mas a imprensa local afirma que o prédio foi "arrasado" por um bombardeio.

Imagens nas redes sociais apontam um edifício parcialmente destruído que, segundo usuários, seria o prédio atacado. Também nesta terça, Israel bombardeou o complexo presidencial e a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional, em Teerã. Segundo as forças israelenses, o regime iraniano fazia "avaliações sobre o programa nuclear do Irã" no local.

"A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da liderança do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", afirmou o exército israelense em comunicado.