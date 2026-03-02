Argentina: em discurso inflamado no Congresso, Milei ataca a oposição e elogia Trump

O presidente da Argentina, Javier Milei, fez no domingo, dia 1º, um inflamado discurso no Congresso em que destacou as conquistas do governo, atacou a oposição e elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O discurso anual do Estado da Nação durou 90 minutos e foi marcado por gritos com ofensas aos parlamentares oposicionistas, que foram chamados de "ladrões", "assassinos" e "ignorantes" por Milei.

O presidente argentino enfatizou a necessidade de manter o alinhamento com os Estados Unidos, ao destacar o sucesso da ajuda financeira fornecida por Washington no ano passado. "Temos que criar o século das Américas. Fazer a América Grande Novamente", afirmou Milei, em referência ao mote de Trump, com quem disse ter uma "relação especial". Fonte: Associated Press.