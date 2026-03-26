Argentina classifica cartel mexicano CJNG como 'organização terrorista'

O governo do presidente argentino Javier Milei anunciou nesta quinta-feira (26) que declarou o Cartel Jalisco Nueva Geración (CJNG), do México, como "organização terrorista", em uma decisão alinhada com os Estados Unidos, seu principal parceiro geopolítico.

O gabinete de Milei afirmou que a medida se insere "no marco dos compromissos internacionais assumidos pela Argentina na luta contra o terrorismo e seu financiamento".

Segundo comunicado oficial, a inclusão do CJNG no registro argentino de pessoas e entidades vinculadas a atos terroristas e seu financiamento permite a aplicação de sanções financeiras e restrições operacionais para limitar a atuação da organização e de seus integrantes.

A medida também busca proteger o sistema financeiro argentino de usos ilícitos e reforçar a cooperação com países que já classificaram o grupo como organização terrorista.

Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos já haviam designado o CJNG e outros grupos criminosos como "organizações terroristas estrangeiras", no âmbito da ofensiva do governo de Donald Trump contra o narcotráfico.

O comunicado do governo argentino destaca que o CJNG surgiu em 2010 e se tornou uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, com presença em dezenas de países, incluindo a Argentina.

Seu líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera, morreu em fevereiro em uma operação das forças mexicanas com apoio de inteligência americana.

O governo Milei já havia adotado medidas semelhantes ao classificar como terroristas outras organizações também designadas dessa forma pelos Estados Unidos, como o grupo islamista palestino Hamas e a Força Quds iraniana.