Arábia Saudita expulsa funcionários da embaixada iraniana

A Arábia Saudita anunciou neste sábado, 21, que ordenou ao adido militar da embaixada iraniana, seu assistente e três funcionários da missão que deixem o reino em 24 horas, declarando-os persona non grata devido aos ataques iranianos.

"Os contínuos ataques do Irã contra a soberania saudita, infraestrutura civil, interesses econômicos e instalações diplomáticas constituem uma clara violação do direito internacional", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

A Arábia Saudita alertou ainda que a escalada terá sérias consequências para as relações bilaterais, acrescentou o comunicado.

*Com informações da Dow Jones