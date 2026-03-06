Após encontrar CEOs de defesa, Trump diz que produção de armamentos vai quadruplicar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 6, que teve "uma reunião muito produtiva com as maiores empresas de fabricação de defesa dos EUA, onde discutimos a produção e os cronogramas". Em post na rede Truth Social, o republicano disse que as companhias concordaram em quadruplicar a produção de armamentos da classe "exquisite". Segundo ele, há a busca para atingir, o mais rápido possível, os níveis mais altos de produção destes modelos.

"A expansão começou três meses antes da reunião, e as fábricas e a produção de muitas dessas armas já estão em andamento. Temos um suprimento praticamente ilimitado de munições de grau médio e médio-superior, que estamos usando, por exemplo, no Irã e, recentemente, na Venezuela", apontou. Independentemente disso, também aumentamos os pedidos nesses níveis, disse.