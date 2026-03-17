Alta do preço do petróleo devido à guerra no Irã perde força

A alta dos preços do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio se moderou nesta terça-feira (17), embora ainda esteja próxima dos 100 dólares, depois que vários países descartaram o apelo dos Estados Unidos para enviar navios ao Estreito de Ormuz.

Os contra-ataques iranianos com drones contra as monarquias do Golfo elevaram os preços do petróleo desde 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram bombardeios contra o Irã nos quais morreu o líder supremo Ali Khamenei, substituído desde então por seu filho.

Nesta terça-feira, os preços voltaram a subir 5%, mas ao longo do dia moderaram a alta.

Nas negociações da tarde, o Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, subia 1,8%, a 102,04 dólares por barril.

O barril do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado dos Estados Unidos, subia 1,7%, a 95,05 dólares.

"Os preços do petróleo voltam a subir" porque "as infraestruturas de fornecimento estão sendo atacadas", avalia Kathleen Brooks, diretora de pesquisa do site de operações bursáteis online XTB.

"O Irã intensificou seus ataques contra as infraestruturas energéticas regionais, enquanto a maioria dos países ainda não apoiou a iniciativa do presidente (americano) Donald Trump para garantir a segurança do transporte marítimo no Estreito de Ormuz", resume Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown.

A Agência Internacional de Energia (AIE) concordou na semana passada em liberar até 400 milhões de barris de petróleo das reservas de seus países-membros.

Isso ajudou a acalmar os investidores, assim como a passagem de um petroleiro paquistanês pelo Estreito de Ormuz, o primeiro navio não iraniano a transitar por essa rota bloqueada pelo Irã.

As bolsas europeias voltaram a fechar em alta nesta terça-feira, com a atenção mais voltada para as próximas decisões dos bancos centrais do que para o conflito no Oriente Médio, à espera de uma provável manutenção das taxas de juros sem mudanças.

Nesse contexto, Paris subiu 0,49%, Frankfurt 0,71%, Londres 0,83%, Milão 1,21% e Madri 0,92%.