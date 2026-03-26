Almirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no Irã

As forças dos Estados Unidos atingiram mais de 10 mil alvos no Irã desde o início da guerra, no dia 28. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (26) pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o almirante Brad Cooper.

"Se você combinar o que realizamos com o sucesso de nosso aliado israelense, juntos, atingimos milhares de alvos a mais", disse Cooper. "Nossos ataques de precisão sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas e nossos voos de combate estão tendo efeitos tangíveis."

Cooper acrescentou que os Estados Unidos destruíram 92% dos "maiores navios da marinha iraniana". "Eles agora perderam a capacidade de projetar poder naval e influência de forma significativa na região e no mundo", disse Cooper.

Cooper afirmou também que "mais de dois terços das instalações de produção de mísseis, drones e navais do Irã" foram aniquiladas. "E ainda não terminamos", disse o almirante. "Estamos no caminho para eliminar completamente o aparato mais amplo de fabricação militar do Irã." Fonte: Associated Press.