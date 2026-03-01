Ali Khamenei, líder supremo do Irã, está morto, confirma agência iraniana

Khamenei comandou país por quase 40 anos. KHAMENEI.IR / AFP

A agência de notícias iraniana Fars confirmou, na noite deste sábado (28), a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Khamenei foi morto no ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, ocorrido no começo do dia (no horário brasileiro). O presidente dos EUA, Donald Trump, havia divulgado a morte do aiatolá, mas as autoridades iranianas negavam a informação.

A imprensa estatal também confirmou as mortes da filha, do genro e da neta de Ali Khamenei.

A operação conjunta entre EUA e Israel contra o Irã envolveu lançamento de 30 bombas sobre as instalações usadas por Khamenei, afirmou a emissora Canal 12 de Israel. A ação teria causado cerca de 200 mortes. Entre as vítimas estão integrantes do governo da república islâmica, como o ministro da Defesa.

Em resposta, o Irã lançou bombas contra países do Oriente Médio nos quais os Estados Unidos têm bases, como Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos.

Khamenei tinha 86 anos de idade e assumiu o poder no Irã em 1989, sucedendo o fundador da república islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.