Alemanha: ministro diz que Otan não possui 'qualquer papel' no Estreito de Ormuz

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não tem qualquer papel no Estreito de Ormuz e que, se for o caso, comitês da aliança tratarão do assunto "adequadamente".

"Naturalmente, todos têm interesse em garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", disse Wadephul a repórteres nesta segunda-feira, 16.

Wadephul defendeu que é importante descobrir, junto a Israel e aos Estados Unidos, quando pretendem divulgar seus objetivos militares no Irã e, assim, avançar para as "próximas fases" da guerra, no sentido de definir uma "arquitetura de segurança" para a região.