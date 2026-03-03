AIEA confirma 'danos' na central iraniana de enriquecimento de urânio de Natanz

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma organização da ONU, confirmou nesta terça-feira (3) "danos recentes nos edifícios de entrada da central subterrânea de enriquecimento de combustível de Natanz, no Irã", após os ataques de Israel e dos Estados Unidos.

"Não são esperadas consequências radiológicas e não foi detectado nenhum impacto adicional na área da usina, que já sofreu graves danos durante o conflito de junho do ano passado", quando Israel atacou o Irã, em uma guerra que teve a participação dos Estados Unidos, acrescentou a AIEA.

Na segunda-feira, o diretor-geral do AIEA, Rafael Grossi, afirmou que não havia "nenhum indício" de que instalações nucleares iranianas tivessem sido atingidas.

Mas o embaixador iraniano na AIEA, Reza Najafi, mencionou um ataque contra Natanz, sem revelar detalhes, e disse ter informado o diretor da agência.

Natanz é uma usina de enriquecimento de urânio que foi alvo de um ataque israelense em junho do ano passado. Os inspetores da AIEA não têm acesso ao local desde então.