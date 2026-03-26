África do Sul anuncia que não é mais convidada para cúpula do G7 na França por pressão dos EUA

A Presidência sul-africana anunciou à AFP, nesta quinta-feira (26), que o presidente Cyril Ramaphosa não é mais convidado da França para participar da cúpula do G7, em Evian em junho, devido à pressão dos Estados Unidos.

"Ficamos sabendo que, devido a pressões contínuas, a França teve que retirar seu convite à África do Sul para participar do G7", disse Vincent Magwenya, porta-voz da Presidência, com exclusividade à AFP.

"Fomos informados de que os americanos ameaçaram boicotar a cúpula do G7 caso a África do Sul fosse convidada", acrescentou.