AFP e El Tiempo se unem contra desinformação durante eleições na Colômbia

A agência de notícias AFP e o veículo de comunicação colombiano El Tiempo lançaram, nesta quarta-feira (25), a aliança colaborativa El Filtro para combater a desinformação em torno das eleições gerais de 2026 na Colômbia.

Os colombianos votarão em 31 de maio para escolher o sucessor do presidente Gustavo Petro, em meio a uma polarização que tem sido terreno fértil para disseminação de informações falsas nas redes sociais, especialmente com acusações infundadas de fraude e de supostos vínculos de candidatos com o conflito armado.

Estas narrativas se alimentam das novas ferramentas de manipulação digital possibilitadas pela inteligência artificial (IA).

"Diante do avanço dos governo autocráticos, da polarização e da desinformação, a agência AFP reafirma seu compromisso com um jornalismo cada vez mais rigoroso e de maior qualidade", afirmou María Lorente, diretora regional da AFP para a América Latina.

"Esta colaboração é fundamental para fortalecer a integridade do debate eleitoral e para combater a desinformação. O rigor e a qualidade jornalística são os melhores antídotos contra a desinformação", acrescentou.

Os textos para desmentir as desinformações que circulam nas redes sociais começaram a ser publicado em 1º de fevereiro e seguirão até 30 de junho, e estão disponíveis nos sites eltiempo.com e factual.afp.com.

"Esta aliança entre El Tiempo e AFP (...) nos permitirá adotar conhecimentos e práticas em verificação de informações para continuar reforçando as competências de nossos jornalistas, visando a qualidade e a confiabilidade do trabalho que realizam diariamente em benefício das audiências", afirmou José Carlos García, editor multimídia do El Tiempo.

Após as legislativas de 8 de março, que deixaram o Congresso dividido, a eleição presidencial de maio deve ser disputada voto a voto entre as forças de esquerda de Petro e a direita de oposição. Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos, os dois principais concorrentes irão para um segundo turno em 21 de junho.

Com mais de 120 jornalistas dedicados a este trabalho em 26 idiomas, a AFP é a principal organização mundial de verificação de conteúdos.