Afeganistão anuncia libertação de prisioneiro americano

Autoridades talibãs no Afeganistão anunciaram nesta terça-feira (24) a libertação de um cidadão americano que estava detido há mais de um ano.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a família de Dennis Coyle havia solicitado ao líder supremo do Afeganistão, por escrito, que lhe fosse "concedida clemência e que fosse libertado".

"O Supremo Tribunal do Emirado Islâmico considerou seu período de detenção suficiente e ordenou sua libertação", de acordo com o comunicado.

Este anúncio foi divulgado após uma reunião entre o principal diplomata do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi; o enviado especial dos EUA ao Afeganistão, Zalmay Khalilzad; o embaixador dos Emirados em Cabul, Saif Mohammed Al-Ketbi; e um membro da família de Coyle.

Natural do Colorado e com 64 anos - segundo o site de sua família -, este pesquisador linguístico foi detido pelas autoridades afegãs em janeiro de 2025, de acordo com a Fundação Foley, que atua na defesa da libertação de americanos feitos reféns ou detidos arbitrariamente no exterior.

Os Emirados Árabes Unidos facilitaram essa libertação, afirmou o ministério, acrescentando que Coyle se reencontrou com sua família em Cabul nesta terça-feira.

Em 2025, cinco cidadãos americanos foram libertados pelas autoridades talibãs.