Aeroporto de Dubai tem voos afetados após ataque com drone nas proximidades

Um incidente envolvendo um drone provocou um incêndio em um depósito de combustível próximo ao aeroporto de Dubai nesta segunda-feira (16), afetando o tráfego aéreo. A Dubai Airports informou que os voos estavam sendo retomados gradualmente no local que, antes do conflito, era o terminal aéreo com maior movimento internacional do mundo.

Assim como muitos outros aeroportos da região, o de Dubai já foi alvo de ataques em diversas ocasiões desde que o Irã iniciou a sua campanha no golfo, em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. As autoridades informaram que o incêndio foi controlado e que não houve registro de feridos.

O ataque ao aeroporto ocorreu um dia depois de o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmar em uma entrevista que, no ataque contra a ilha iraniana de Khark — estratégica para a indústria petrolífera do país —, foguetes teriam sido lançados a partir dos Emirados Árabes Unidos. As autoridades emiradenses negaram a acusação.

Os Emirados Árabes Unidos informaram que sete pessoas morreram desde o início da guerra, cinco civis e dois militares, que faleceram em um acidente de helicóptero atribuído a uma falha técnica.

Uma testemunha presente no aeroporto de Dubai declarou à AFP que os passageiros que aguardavam os seus voos foram deslocados por várias horas para um andar inferior após o ataque.

— Foram semanas difíceis, em que explosões têm sido ouvidas com frequência, mas os ataques iranianos me perseguiram nas minhas últimas horas antes de poder voar de volta para casa — acrescentou a testemunha.