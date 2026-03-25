Adolescente é suspeito de matar duas professoras a tiros em escola no México

Fachada do Instituto de Educación Antón Makárenko, em Lázaro Cárdenas, no México. Google / Divulgação

Duas professoras foram mortas a tiros dentro de uma escola particular na cidade de Lázaro Cárdenas, no estado de Michoacán, no oeste do México. O principal suspeito é um adolescente de 15 anos, apontado pelas autoridades como aluno da própria instituição.

O ataque aconteceu na Escola Makarenko, onde o jovem teria usado um fuzil de assalto para disparar contra as vítimas. De acordo com o Departamento de Segurança Pública local, as duas mulheres foram encontradas já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por tiros, conforme o g1.

O suspeito foi detido pouco depois do ataque e permanece sob custódia enquanto as autoridades investigam as circunstâncias do crime e a origem da arma utilizada.

O governador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentou o episódio e confirmou a identidade das vítimas, identificadas como as professoras Tatiana e María del Rosario. Em mensagem nas redes sociais, ele afirmou que o caso deve servir de reflexão sobre a formação e o acompanhamento de adolescentes.