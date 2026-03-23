A BRIDOR (GRUPO LE DUFF) REFORÇA A SUA POSIÇÃO COMO PROTAGONISTA GLOBAL DA PANIFICAÇÃO E VIENNOISERIE PREMIUM, COM A AQUISIÇÃO DO PANAMAR BAKERY GROUP (ESPANHA)

Press release from BRIDOR-Monday 23 March 2026.

Ator global da indústria agroalimentar, o Grupo LE DUFF anuncia a celebração de um acordo com vista à aquisição do Grupo espanhol PANAMAR BAKERY GROUP (600 milhões EUR de volume de negócios em 2026, 2600 colaboradores). Isto representa a maior aquisição, até à data, do Grupo LE DUFF e da BRIDOR. O Grupo LE DUFF tem como objetivo atingir 3,5 mil milhões de euros de volume de negócios com as suas diferentes filiais: BRIDOR (panificação), GOURMING (pratos preparados), as suas marcas de RESTAURAÇÃO (Brioche Dorée, Del Arte, La Madeleine e franchisados) e o setor IMOBILIÁRIO.

BRIDOR & PANAMAR BAKERY GROUP: uma ambição e valores comuns

Empresa familiar líder no seu mercado (retalho, hotelaria e restauração), o PANAMAR BAKERY GROUP é fabricante e distribuidora espanhola de produtos de panificação congelados, reconhecida pela sua exigência em matéria de qualidade. Exporta pão, que constitui o âmago da atividade da empresa, bem como viennoiserie e pastelaria, para mais de 20 países. Propõe mais de 1.200 referências, comercializadas. O PANAMAR BAKERY GROUP apoia-se numa rede integrada de produção e distribuição. "É com confiança que iniciamos este novo capítulo. O espírito empreendedor e os valores familiares que nos movem constituem uma base partilhada que o Grupo LE DUFF & BRIDOR continuará a fortalecer. "Esta aproximação enquadra-se plenamente na ambição do PANAMAR BAKERY GROUP para o futuro", indica Isabel MARTINEZ, Presidente do PANAMAR BAKERY GROUP. "A integração do PANAMAR BAKERY GROUP permite à BRIDOR dar um novo passo decisivo, tornando se uma das principais protagonistas mundiais da panificação e viennoiserie e uma protagonista de peso na Península Ibérica. Reflete perfeitamente a nossa razão de ser: preservar e dar vida às culturas de panificação do mundo", explica Philippe MORIN, CEO da BRIDOR. Permitir-lhe-á também à BRIDOR reforçar a sua potência industrial e logística a nível mundial, nos 100 países onde opera.

A BRIDOR continua o seu amplo plano global de investimentos para acelerar o seu crescimento.

A BRIDOR, especialista mundial no fabrico de produtos de panificação congelados premium, investe na construção e desenvolvimento de fábricas existentes, bem como em aquisições. A BRIDOR passa de 750 milhões de euros de volume de negócios em 2021 para 2,5 mil milhões de euros em 2026. Este plano de investimentos a nível mundial permitirá à BRIDOR duplicar o seu volume de negócios até 2031. . Na AMÉRICA: duplicação da fábrica da Bridor em Montreal (2021); e, nos Estados Unidos, aquisição da Lecoq Cuisine (Connecticut, 2022), duplicação da fábrica de Vineland (Nova Jérsia, 2025), construção de uma fábrica em Salt Lake City (Utah, 2026) e construção de uma fábrica no Texas (2028). . Na EUROPA: aquisição da PANIDOR (Portugal, 2022); aquisição da PANDRIKS (Países Baixos, 2024), seguida de investimentos nas fábricas de Fulda (Frankfurt, Alemanha, 2024) e Meppel (Países Baixos, 2025); construção de uma fábrica em Falaise (França, 2025), construção de uma fábrica de especialidades na Suíça (2025) e aquisição do PANAMAR BAKERY GROUP (Espanha, 2026). . Na ÁSICA-PACÍFICO: aquisição da LAURENT BAKERY (Austrália, Nova Zelândia, 2025); duplicação da fábrica da BRIDOR na China (2025).

A receita do sucesso: qualidade, saber-fazer em matéria de panificação e excelência industrial

"O Grupo LE DUFF celebra este ano o seu 50º aniversário. Desenvolveu-se com um crescimento forte e constante desde a sua criação, assente principalmente em três fatores-chave: - A estabilidade das equipas, pois os valores residem apenas nas mulheres e homens; - A qualidade e a segurança dos produtos no prato do consumidor, para o seu bem-estar; - A inovação permanente, nos produtos e serviços" destaca Louis LE DUFF, Presidente e fundador do Grupo LE DUFF e da BRIDOR. A BRIDOR cresceu ao lado dos maiores profissionais da restauração e da gastronomia. É o fornecedor de pães, viennoiserie e pastelaria congelados para 90 000 restaurantes, hotéis (4, 5 e 6 estrelas) e profissionais da distribuição em todo o mundo. A empresa colabora com Chefs como Pierre Hermé, a Maison Lenôtre ou os Meilleurs Ouvriers de France (Frédéric Lalos), para propor criações inspiradas nas culturas de panificação do mundo. Com o seu forte crescimento, a BRIDOR recruta todos os anos numerosos talentos em todo o mundo e forma-os na sua Academia, em todas as áreas profissionais e para todas as funções. (https://recrutement.groupeleduff.com/fr/annonces)

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A conclusão da transação está sujeita às condições suspensivas regulamentares habituais. O BNP, Crédit agricole CIB, Banque Nationale Marchés des capitaux, RaboBank, UNEXO, Unigrains e IDIA Capital Investissement, La Caisse apoiaram o Grupo LE DUFF na estruturação financeira da operação. Consultores da operação:Comprador: Bird & Bird (jurídico), EY (fiscalidade e estruturação), PwC (Transaction Services), Linklaters (regulatório), Gibson DunnVendedores: Garrigues (jurídico), KPMG (Transaction Services e fiscalidade), Houlihan Lokey (M&A)

Agence BURSON :Alice Dalla Costa +33 6 21 81 07 95 / alice.dalla-costa@bursonglobal.comMaélis Coulon-Mazeau +33 6 26 39 83 74 / maelis.coulon@bursonglobal.com Groupe LE DUFF : Edouard de Tinguy / edetinguy@groupeleduff.com

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