Zelensky garante à AFP que a Ucrânia não está perdendo a guerra

O desfecho da guerra na Ucrânia ainda está por ser definido, afirmou o presidente do país, Volodimir Zelensky, em uma entrevista nesta sexta-feira (20) à AFP, dias antes do quarto aniversário da invasão russa.

"Não podem dizer que estamos perdendo a guerra. Honestamente, de forma alguma a estamos perdendo, definitivamente. A pergunta é se a venceremos. Sim, essa é a pergunta, mas é uma pergunta muito custosa", declarou em uma entrevista exclusiva.

Zelensky afirmou que seu Exército recuperou recentemente centenas de quilômetros quadrados no sul do país e denunciou pressões dos Estados Unidos e da Rússia para ceder territórios no leste a fim de alcançar a paz.

"Não entrarei em muitos detalhes", precisou. "Mas hoje posso felicitar, antes de tudo, o nosso Exército, todas as forças de defesa, porque até o momento 300 quilômetros [quadrados] foram libertados", afirmou.

A AFP não conseguiu verificar essa afirmação.

Na entrevista, a poucos dias do quarto aniversário da invasão russa, Zelensky afirmou que Washington e a Rússia insistem para que Kiev ceda a disputada bacia mineradora do Donbass, no leste, um cenário que a Ucrânia rejeitou repetidamente.

"Tanto os americanos quanto os russos dizem que 'se querem que a guerra termine amanhã, saiam do Donbass'", afirmou o dirigente ucraniano.

As autoridades do país têm descartado retirar suas tropas dessa região rica em minerais e asseguram que fazê-lo apenas encorajaria a Rússia.

O Donbass é formado principalmente pelas regiões administrativas de Donetsk e Lugansk. Kiev mantém o controle de aproximadamente um quinto da primeira, enquanto Moscou tomou a segunda quase em sua totalidade.

Na entrevista, Zelensky afirmou que não assinaria nenhum acordo de paz que não dissuadisse a Rússia de tentar uma nova invasão.

As negociações mediadas pelos Estados Unidos nesta semana em Genebra foram encerradas sem avanços na questão-chave da divisão territorial.

A Rússia ameaça capturar toda a bacia do Donbass à força se as tropas ucranianas não se retirarem, e seu presidente, Vladimir Putin, não dá sinais de ceder em suas exigências para pôr fim à invasão iniciada em fevereiro de 2022.