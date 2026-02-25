Zelenski diz que autoridades da Ucrânia se reunirão com enviados dos EUA para discutir Rússia

Uma delegação ucraniana se reunirá na quinta-feira (26) com enviados dos EUA, em Genebra, em preparação para mais uma rodada de negociações trilaterais com a Rússia, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, nesta quarta-feira, 25.

Do lado ucraniano, o representante será o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional Rustem Umerov, enquanto do lado americano estarão presentes o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

A reunião abordará detalhes de um possível plano de recuperação pós-guerra para a Ucrânia e discutirá os preparativos para uma próxima reunião trilateral com autoridades de Moscou, segundo Zelenski, que acrescentou que Kiev deseja que as conversas com a Rússia aconteçam na próxima semana.

A pressão dos EUA pela paz já levou a Rússia e a Ucrânia à mesa de negociações em Abu Dabi e Genebra neste ano, mas as conversas não produziram avanços significativos para superar as principais divergências, enquanto a invasão total da Rússia ao seu vizinho entra em seu quinto ano. Fonte: Associated Press*.