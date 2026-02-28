União Africana pede desaceleração do conflito e retomada do diálogo

A União Africana apelou à "moderação, à desaceleração urgente e ao diálogo sustentado" após os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, que revida atingindo diversos países neste momento. A União Africana alerta que o conflito pode prejudicar as populações do continente.
"Uma escalada adicional corre o risco de agravar a instabilidade global, com sérias implicações para os mercados de energia, segurança alimentar e resiliência econômica - particularmente na África, onde os conflitos e as pressões econômicas continuam agudos", disse o chefe do órgão pan-africano, Mahamoud Ali Youssouf, neste sábado, 28.