Uma pessoa morre em Abu Dhabi após contra-ataque do Irã

Mísseis foram interceptados no céu sobre Abu Dhabi. FADEL SENNA / AFP

Uma pessoa morreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (28) após retaliação do Irã contra os ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel ao longo da madrugada.

Uma base militar estadunidense na capital dos Emirados Árabes Unidos foi alvo de mísseis iraninos, que foram interceptados. Porém, destroços atingiram e mataram pelo menos uma pessoa. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa do país em uma publicação nas redes sociais.

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"Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que interceptaram com sucesso vários mísseis iranianos que tinham o país como alvo. O Ministério da Defesa declarou que os Emirados Árabes Unidos foram alvo de um ataque flagrante com mísseis balísticos iranianos. As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos responderam com alta eficiência e interceptaram com sucesso vários dos mísseis. As autoridades competentes também lidaram com a queda de destroços em uma área residencial em Abu Dhabi, resultando em danos materiais e na morte de um cidadão asiático", afirma a publicação.

Ataque a líderes iranianos

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, foram alvos de ataques dos EUA e de Israel neste sábado, informou a TV estatal israelense Kan. Entretando, ainda não se sabe os resultados do atentado.