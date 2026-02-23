UE se mobiliza para superar ameaça da Hungria de bloquear novas sanções à Rússia

O mais recente pacote de sanções da União Europeia (UE), que mira a frota "sombra" da Rússia e as receitas do petróleo, está sujeito a bloqueio pela Hungria, segundo a principal diplomata do bloco.

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira (23) que os 27 ministros das Relações Exteriores reunidos em Bruxelas provavelmente não aprovarão o 20º pacote de sanções, que o bloco pretendia endossar antes do quarto aniversário, nesta terça-feira (24), da invasão russa em larga escala da Ucrânia.

"Acho que não haverá progresso em relação a isso hoje", disse Kallas antes da reunião regular dos chanceleres europeus em Bruxelas, onde estava prevista a discussão do 20º pacote.

O encontro ocorreu depois de a Hungria ameaçar, no fim de semana, bloquear as sanções e obstruir um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia até que as entregas de petróleo russo ao país sejam retomadas.

Os embarques de petróleo russo para Hungria e Eslováquia estão interrompidos desde 27 de janeiro, após o que autoridades ucranianas descrevem como ataques de drones russos que danificaram o oleoduto Druzhba, responsável por levar o petróleo através do território ucraniano rumo à Europa Central. O episódio elevou a tensão entre Budapeste e Kiev.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reiterou nesta segunda a alegação - sem provas - de que a Ucrânia estaria retendo deliberadamente o petróleo russo e acusou Kiev de tentar derrubar seu governo.

Em postagem nas redes sociais, Orbán classificou a interrupção no fornecimento como um "bloqueio de petróleo ucraniano" liderado pelo presidente Volodimir Zelenski.

"Temos dado ao presidente Zelenski respostas firmes e proporcionais", escreveu Orbán. "Ele também deve entender: ao atacar a Hungria, ele só pode perder."

Para que o pacote seja aprovado, os 27 países da UE precisam chegar a uma decisão unânime.

Kallas acrescentou que os esforços continuariam nesta segunda para destravar o empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia. Fonte: Associated Press*.