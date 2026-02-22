UE espera que EUA honre acordo tarifário alcançado no ano passado

A Comissão Europeia instou, neste domingo (22), os Estados Unidos a cumprirem os termos do acordo comercial firmado com a UE no ano passado, após o anúncio do presidente Donald Trump de novos aumentos tarifários globais na sequência de uma decisão desfavorável da Suprema Corte.

"Um acordo é um acordo. Como o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, a UE espera que os Estados Unidos honrem os compromissos estabelecidos na Declaração Conjunta, assim como a UE honra os seus, afirmou a Comissão em comunicado.

Também exigiu "esclarecimentos completos sobre as medidas que os Estados Unidos planejam tomar" após a decisão do tribunal.

A invalidação das tarifas pela Suprema Corte dos EUA levanta uma enorme dúvida sobre o futuro do acordo comercial, justamente quando o Parlamento Europeu, inicialmente contrário ao texto, se preparava para aprová-lo na terça-feira.

Este acordo, assinado no ano passado, permitiu que a UE limitasse as tarifas americanas sobre a maioria de seus produtos a 15%, bem abaixo dos 30% que o presidente dos EUA ameaçou impor.

O eurodeputado social-democrata alemão Bernd Lange afirmou em sua conta no X que pedirá na segunda-feira "a suspensão dos trabalhos legislativos até que tenhamos uma avaliação jurídica adequada e compromissos claros dos Estados Unidos".

"É um caos tarifário total por parte do governo americano. Ninguém entende nada", acrescentou.