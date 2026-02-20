Trump vai se reunir com Xi Jinping na China

Trump e Xi se encontraram na Coreia do Sul em outubro do ano passado. ANDREW-CABALLERO / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para a China de 31 de março a 2 de abril, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (20). Segundo rumores, o republicano e o presidente chinês, Xi Jinping, avaliam estender uma trégua comercial que interrompeu uma escalada tarifária no ano passado.

A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul, onde Trump concordou em reduzir as tarifas sobre a China em troca do compromisso por Pequim em reprimir o comércio ilícito de fentanil.