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Decisão política

Trump ordena que o governo dos EUA parem de usar imediatamente tecnologia IA da Anthropic

O presidente também ameaçou a companhia ao afirmar que a empresa deveria seguir as diretrizes do governo nos próximos meses

Estadão Conteúdo

Darlan de Azevedo e Laís Adriana*

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