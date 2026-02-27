Trump ordena que o governo dos EUA parem de usar imediatamente tecnologia IA da Anthropic

Trump ficou indignado que a IA da Anthtopic impede o uso militar para vigilância em massa e desenvolvimento de armas autônomas FABRICE COFFRINI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta sexta-feira que agências federais interrompam o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA) da Anthropic "imediatamente". Segundo ele, alguns órgãos, como o Departamento de Guerra, terão uma exceção de seis meses para fazer o desligamento de produtos da empresa utilizados em múltiplos níveis.

"Não queremos, não precisamos e não faremos negócios com a Anthropic novamente", disse Trump em postagem na Truth Social. "Nós decidimos o futuro do nosso país, não uma empresa de IA da esquerda radical".

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O chefe da Casa Branca também ameaçou a Anthropic ao afirmar que a empresa deveria seguir as diretrizes do governo nos próximos meses ou ele "usaria seu poder para forçá-los" a isso, sob risco de consequências "criminais e civis". A postagem do presidente recebeu o endosso do secretário de Guerra, Pete Hegseth, que em publicação no X agradeceu Trump e ironicamente "encaminhou" a mensagem aos perfis da Anthropic e do CEO da empresa, Dario Amodei.

Os comentários de Trump são uma resposta às declarações de Amodei, que rejeitou na noite de quinta-feira um ultimato do Pentágono para que atendesse suas exigências. O empresário alegou que o governo americano desejava a remoção de proteções que impedem o uso militar para vigilância em massa e desenvolvimento de armas autônomas.

Em sua publicação, Trump acrescentou uma série de ofensas à Anthropic e seus funcionários, afirmando que seu "egoísmo" estaria colocando "vidas americanas, tropas e segurança nacional" em "risco" e "perigo". "Fizeram um ERRO DESASTROSO ao tentar medir forças com o Departamento de Guerra e forçá-los a obedecer seus termos e serviços ao invés da Constituição", escreveu.