Donald Trump diz que conversa com autoridades de Cuba e acredita em acordo

O presidente dos EUA, Donald Trump. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (1º) que iniciou conversas com as autoridades de Havana e estima que elas irão culminar em um acordo, em um momento em que pressiona a ilha após a detenção do ex-governante da Venezuela, Nicolás Maduro.

"Estamos conversando com o povo de Cuba, com os mais altos responsáveis de Cuba", declarou o presidente à imprensa em sua residência na Flórida. "Vamos ver o que acontece, mas acho que vamos chegar a um acordo com Cuba", acrescentou.

Desde a captura de Maduro, em 3 de janeiro, durante um ataque militar de Washington na Venezuela, Trump passou a concentrar suas ameaças nas autoridades comunistas da ilha.

"Cuba é uma nação quebrada. É assim há muito tempo, mas agora já não tem a Venezuela para apoiá-la", disse.

Trump, que já cortou o fornecimento de petróleo venezuelano a Cuba, assinou na quinta-feira (29) um decreto que prevê a imposição de tarifas a países que vendam petróleo a Havana, sob o argumento de que a ilha representa uma "ameaça excepcional".

O governo cubano acusa Trump de querer "asfixiar" sua população, que sofre periodicamente com apagões e com a falta de combustível nos postos de gasolina.