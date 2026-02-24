Trump discursa no Congresso dos EUA em meio a pressões políticas e econômicas

Donald Trump discursando durante a Cerimônia do “Dia Nacional das Famílias de Anjos”, na Casa Branca em Washington. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta nesta terça-feira (24) o tradicional discurso sobre o Estado da União diante do Congresso. A mensagem anual serve para apresentar um panorama da gestão e indicar as prioridades do governo para o período seguinte.

A expectativa é de que o pronunciamento tenha forte tom político, com foco na mobilização dos apoiadores antes das eleições legislativas de meio de mandato, previstas para 3 de novembro. Na disputa, todas as cadeiras da Câmara dos Representantes estarão em jogo, além de um terço do Senado.

Atualmente, o Partido Republicano mantém maioria nas duas Casas, mas levantamentos apontam risco de perda de controle em pelo menos uma delas.

Segundo o g1, a economia deve ocupar espaço central no discurso. Pesquisas recentes indicam elevado índice de insatisfação com a condução econômica do governo, especialmente devido ao custo de vida, com destaque para despesas com alimentação e moradia.

Trump deve atribuir parte das dificuldades econômicas ao governo anterior, comandado por Joe Biden, alegando que herdou um cenário problemático ao assumir a presidência em 2025. O presidente também sinalizou que pretende fazer um pronunciamento extenso, com diversos temas na pauta.

A política comercial pode ser outro ponto de destaque. Recentemente, o governo criticou uma decisão da Suprema Corte que invalidou tarifas aplicadas com base em uma lei da década de 1970. Mesmo com críticas de adversários, que apontam risco de aumento da inflação, Trump defende que as tarifas trouxeram ganhos bilionários ao país.

A questão migratória também deve ser abordada. As ações de fiscalização contra estrangeiros em situação irregular geraram protestos após a morte de dois cidadãos americanos durante operações federais. Em meio à repercussão, o governo instituiu o chamado “Dia Nacional das Famílias de Anjos”, em homenagem a vítimas de crimes cometidos por imigrantes sem documentação.

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Temas internacionais devem aparecer de forma mais breve. Apesar das tensões recentes envolvendo o Irã, a expectativa é que o discurso priorize assuntos internos e questões ligadas ao cotidiano dos eleitores americanos.

Tradição histórica

O discurso do Estado da União é uma prática que remonta a 1790, quando George Washington fez a primeira apresentação ao Congresso. Com o passar dos anos, o formato evoluiu e ganhou maior visibilidade pública.

Em 1801, Thomas Jefferson substituiu a apresentação presencial pelo envio de mensagens escritas, modelo mantido por mais de um século. O pronunciamento diante dos parlamentares voltou a ocorrer em 1913, durante o governo de Woodrow Wilson.

A transmissão pela televisão começou em 1947, com Harry Truman, e passou a ocorrer em horário nobre a partir de 1965, por decisão de Lyndon B. Johnson, ampliando o alcance do evento.

Com o aumento da polarização política, tornou-se comum a divisão visível entre governistas e oposicionistas durante a sessão. Em geral, aliados do presidente se levantam para aplaudir, enquanto adversários permanecem sentados ou manifestam críticas.