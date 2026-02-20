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Trump promete nova tarifa de importação de 10% após derrota na Suprema Corte dos EUA

Presidente norte-americano concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira sobre decisão que derrubou o tarifaço imposto por ele

Zero Hora

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