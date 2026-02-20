Trump promete nova tarifa de importação de 10% após derrota na Suprema Corte dos EUA

Trump rebateu decisão da Suprema Corte dos EUA nesta sexta-feira. AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

"Profundamente decepcionante". Foi assim que Donald Trump classificou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou o tarifaço imposto sobre outros países. O presidente norte-americano concede entrevista coletiva na Casa Branca na tarde desta sexta-feira (20), horas após o anúncio da decisão.

— Eu usei as tarifas para fazer que a América fosse grande novamente — declarou.

O republicano ainda defendeu que a Suprema Corte dos Estados Unidos atua sob pressão de "interesses estrangeiros".

Leia Mais Cinco dos 10 produtos mais exportados do RS aos EUA se livram de tarifaço de 50%

Trump também dirigiu uma mensagem direta aos ministros que tomaram a decisão. Ele classificou os magistrados como "uma vergonha".

— Os ministros que votaram contra as tarifas são uma vergonha para a nossa nação. Nossa Suprema Corte está sendo pressionada por interesses estrangeiros — prosseguiu.

Nova tarifa de 10% em três dias

Trump afirmou que a tarifa global de 10% baseada na Seção 122 entrará em vigor em três dias e deverá permanecer válida por cerca de cinco meses, enquanto seu governo reorganiza a política comercial após a decisão da Suprema Corte sobre a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).

Segundo o Representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, as tarifas sob a Seção 122 serão assinadas e implementadas ainda nesta sexta-feira. Trump reforçou não precisar "trabalhar com o Congresso" para impor tarifas.

— Tenho e sempre tive o direito de impor tarifas — destacou.

O presidente dos EUA indicou ainda que poderá elevar a pressão sobre setores específicos, afirmando que pode impor tarifas de 15% a 30% sobre automóveis. Ele ainda voltou a defender a tarifa de 20% sobre produtos chineses relacionada ao combate ao fentanil.

Questionado sobre eventual reembolso dos valores arrecadados com as tarifas invalidadas pela Corte, Trump disse que o tribunal "não discutiu esse assunto" e previu uma longa disputa judicial.

— Acho que o reembolso terá que ser judicializado pelos próximos anos. Estaremos nos tribunais pelos próximos cinco anos — afirmou.

Trump também citou a política industrial como justificativa para sua estratégia tarifária. Disse que "salvou a Intel" e elogiou fabricantes taiwaneses de semicondutores por ampliarem a produção nos Estados Unidos, destacando o papel dessas empresas no fortalecimento da manufatura doméstica.

O republicano relatou ainda ter se reunido com o líder do Vietnã, que, segundo Trump, reconheceu que novas tarifas americanas poderiam ser impostas.