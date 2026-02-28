Trump confirma morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nos ataques aéreos.

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

"Isto não é apenas justiça para o povo do Irã, mas também para todos os grandes americanos e para todas aquelas pessoas de muitos países do mundo que foram assassinadas por Khamenei e sua gangue de capangas sedentos de sangue", acrescentou o republicano.

Trump afirmou que o líder iraniano não pôde escapar dos "sofisticados sistemas de inteligência e rastreamento" americanos.

O mandatário afirmou que a morte de Khamenei dava aos iranianos sua "maior oportunidade" de "recuperar seu país".

"O país ficou, em apenas um dia, muito destruído e até mesmo arrasado. No entanto, os bombardeios intensos e precisos continuarão sem interrupção durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançar nosso objetivo", publicou Trump.