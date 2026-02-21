Trump anuncia assinatura de ordem para impor tarifa global de 10%: "Faremos o possível para arrecadar ainda mais dinheiro"

Trump rebateu decisão da Suprema Corte dos EUA nesta sexta-feira. Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta sexta-feira (20) que assinou uma ordem executiva para impor uma tarifa global adicional de 10%.

Antes de ser oficializada, a medida foi anunciada mais cedo, logo depois que a Suprema Corte dos EUA ter derrubado a série de tarifas ordenada pelo republicano desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025.

"É com grande honra que assinei, do Salão Oval, uma tarifa global de 10% aplicável a todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente", escreveu o presidente dos EUA na rede Truth Social.

E completou:

"Os membros da Suprema Corte que votaram contra o nosso método de TARIFAS, perfeitamente aceitável e adequado, deveriam se envergonhar. A decisão deles foi ridícula, mas agora o processo de ajuste começa e faremos todo o possível para arrecadar ainda mais dinheiro do que antes!"

Também na noite desta sexta (20), a Casa Branca publicou uma ordem executiva que oficializa a suspensão do tarifaço após a decisão da Justiça.

"À luz dos acontecimentos recentes, os direitos adicionais ad valorem impostos com fundamento na IEEPA (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional), estabelecidos por decretos executivos anteriores, deixarão de vigorar e, assim que possível, deixarão de ser cobrados", informou a Casa Branca na ordem executiva.

Entenda

A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a diversos países nesta sexta-feira (20). Por seis votos a três, a decisão considera que o republicano excedeu a sua autoridade ao invocar uma lei federal de poderes emergenciais.

A decisão bloqueia a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) — uma ferramenta fundamental que o presidente vinha utilizando para impor a sua agenda econômica e diplomática.

A derrubada se refere às tarifas apresentadas como "recíprocas" por Donald Trump, mas não àquelas aplicadas a setores específicos como automóveis, aço ou alumínio.

Trump começou a usar tarifas durante o seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, como forma de pressão e tática de negociação, mas, ao retornar ao poder, em janeiro de 2025, anunciou imediatamente que usaria a IEEPA para impor novas tarifas a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Além das tarifas para fins comerciais, Trump promulgou tarifas especiais sobre importantes parceiros comerciais, como México, Canadá e China, devido ao tráfico de drogas e à imigração ilegal.