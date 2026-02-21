Trump eleva tarifas globais para 15% após conflito com Suprema Corte: "Tornar a América grande novamente"

Presidente assinou ordem executiva. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (21) que aumentará as tarifas globais dos Estados Unidos sobre produtos de outros países de 10% para 15% com efeito imediato.

A decisão ocorre um dia após a Suprema Corte dos Estados Unidos suspender o tarifaço que Trump havia imposto sobre outros países no ano passado.

Ainda na sexta-feira (20), o presidente norte-americano classificou a decisão como "vergonhosa" e assinou ordem executiva para driblar a decisão.

Em publicação na rede Truth Social neste sábado, Trump voltou a atacar a Suprema Corte e confirmou o aumento nas tarifas. O republicano também argumenta que a decisão visa "fazer a América grande novamente" e confrontar "países que vêm explorando os EUA há décadas".

"Com base em uma análise minuciosa, detalhada e completa da ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana decisão sobre tarifas emitida ontem, após muitos meses de deliberação, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, permitam que esta declaração sirva para representar que eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, irei, com efeito imediato, elevar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais vêm explorando os EUA há décadas, sem retaliação (até a minha chegada!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%", escreveu.

"Nos próximos meses, o governo Trump determinará e emitirá as novas tarifas legalmente permitidas, que darão continuidade ao nosso processo extraordinariamente bem-sucedido de tornar a América grande novamente - maior do que nunca!", concluiu o norte-americano.

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