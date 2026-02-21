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Trump eleva tarifas globais para 15% após conflito com Suprema Corte: "Tornar a América grande novamente"

Tarifaço assinado em 2025 havia sido derrubado pela corte norte-americana na sexta-feira, mas foi decisão foi driblada por ordem executiva assinada pelo presidente

Zero Hora

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AFP

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