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Trump afirma que se "dá muito bem" com Lula e que "adoraria recebê-lo" na Casa Branca 

Mesmo reforçando a relação positiva com o brasileiro, Trump não citou nenhuma data para o encontro

Zero Hora

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