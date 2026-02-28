Trump afirma que se "dá muito bem" com Lula e que "adoraria recebê-lo" na Casa Branca 

Trump e Lula se encontraram em outubro na Malásia. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar sua boa relação com o seu par brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (27).

— Me dou muito bem com o presidente do Brasil. Eu adoraria (recebê-lo) — disse.

O republicano foi questionado por jornalistas sobre a relação com os líderes da América Latina e quando pretendia receber Lula na Casa Branca.

Mesmo reforçando a relação positiva com o brasileiro, Trump não citou nenhuma data para o encontro.

Na segunda-feira (23), Lula sugeriu que seria ideal que seu encontro com Trump, nos Estados Unidos, ocorresse por volta do dia 16 de março.

Essa foi a primeira vez que o petista falou numa data concreta para ir a Washington, depois de ter dito que pretendia visitar o presidente americano na primeira semana de março. A visita foi combinada entre eles durante telefonema em janeiro, mas vinha sendo discutida desde novembro do ano passado.

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O Palácio do Planalto chegou a falar ainda que o encontro poderia ocorrer no fim de fevereiro, ao relatar o telefonema pela primeira vez. Mas a reunião na Casa Branca segue sem data oficial para ocorrer, com negociações nos bastidores da diplomacia.

Encontro na Malásia

Os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil conversaram em outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia. Os dois líderes se encontraram por cerca de 45 minutos.

O encontro em questão foi o primeiro encontro formal entre os dois presidentes desde que os Estados Unidos aplicaram tarifas ao Brasil.