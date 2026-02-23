Prefeitura de Nova York impõe toque de recolher por chegada de tempestade de neve

A cidade de Nova York ordenou o fechamento de escolas, e implantou um toque de recolher válido até o meio-dia desta segunda-feira (23), diante da chegada de violenta tempestade de neve ao nordeste dos Estados Unidos.

O prefeito da cidade, Zohran Mamdani, anunciou proibição de circulação e determinou o fechamento de ruas, rodovias e pontes a partir das 21h de domingo (22).

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) afirmou que as condições de nevasca "se materializarão rapidamente", de Maryland até Massachusetts, o que tornará as viagens "extremamente perigosas".

— A cidade de Nova York não enfrentou uma tempestade dessa magnitude na última década — advertiu Mamdani em coletiva de imprensa, pedindo aos moradores para "evitar todas as viagens não essenciais".

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Segundo o NWS, a neve pode cair a um ritmo de cinco a quase oito centímetros por hora no pior momento da tempestade, com quase 54 milhões de pessoas em sua trajetória.

Na madrugada de segunda-feira, a tempestade já havia começado a atingir Nova York, reduzindo a visibilidade a tal ponto que era difícil observar os arranha-céus de Wall Street a partir do bairro vizinho do Brooklyn.

Quedas de energia são consideradas prováveis devido à neve intensa e às fortes rajadas de vento, segundo os meteorologistas.

Às 1h39min locais (3h39min de Brasília), quase 80 mil clientes estavam sem fornecimento de energia elétrica no estado de Nova Jersey, segundo o site poweroutage.us e mais de 5 mil voos foram cancelados, informou o site de rastreamento FlightAware.

O NWS prevê entre 45 e 60 centímetros de neve na cidade, e possivelmente até 70 centímetros em algumas áreas, além de ventos fortes.

O governo da cidade disponibilizou recursos para ajudar as pessoas que precisam de abrigo, anunciou Mamdani.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou estado de emergência a partir do meio-dia de domingo, o que libera recursos e permite a rápida mobilização de meios para enfrentar a crise meteorológica.

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Situação em Boston

Em Boston, também se preparam para condições climáticas extremas e foi declarada "alerta de neve". Lá são esperados até 60 centímetros de neve, indicou neste domingo a prefeita Michelle Wu, acrescentando que essa tempestade será "de magnitude histórica".

A tempestade acontece poucas semanas após a mesma região ter enfrentado outro fenômeno climático devastador, que provocou mais de cem mortes.