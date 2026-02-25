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"Muitas das guerras eu resolvi por causa da ameaça de tarifas", diz Trump em discurso no Congresso 

Durante discurso mais longo da história do Estado da União, o republicano destacou que país "vai melhorar cada vez mais" e reforçou combate à imigração ilegal

Zero Hora

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