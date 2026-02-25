"Muitas das guerras eu resolvi por causa da ameaça de tarifas", diz Trump em discurso no Congresso 

Mensagem anual serve para apresentar um panorama da gestão e indicar prioridades. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Na noite desta terça-feira (24), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou o mais longo discurso da história sobre o Estado da União diante do Congresso. Em sua fala, o republicano exaltou melhorias na inflação e na economia do país, e também citou as tarifas impostas a países.

— Membros do Congresso e meus compatriotas americanos, nossa nação está de volta, maior, melhor, mais rica e mais forte do que nunca. Há progresso e liberdade na nação mais incrível e excepcional que já existiu na face da Terra — iniciou.

Trump completou que o país "vai melhorar cada vez mais":

— Esta é a era de ouro da América. Quando falei pela última vez nesta Casa, há 12 meses, eu havia acabado de herdar uma nação em crise, com uma economia estagnada, inflação em níveis recordes e uma fronteira totalmente aberta.

Ele também destacou o trabalho realizado contra imigrantes:

— Após quatro anos, anos em que milhões e milhões de imigrantes ilegais cruzaram nossas fronteiras sem qualquer verificação ou controle, agora temos a fronteira mais forte e segura da história americana, de longe.

Ele também falou sobre a Venezuela, país que chamou de "parceiro":

— A produção de petróleo americana aumentou em mais de 600 mil barris por dia, e acabamos de receber de nosso novo amigo e parceiro, a Venezuela, mais de 80 milhões de barris de petróleo.

O presidente dos EUA ainda destacou a aplicação de sanções a países:

— Muitas das guerras que eu resolvi foram por causa da ameaça de tarifas. Eu não teria conseguido resolvê-las sem elas.

Em relação a política externa, um dos temas em destaque no discurso. Trump citou o Irã, acusou o regime de tentar desenvolver uma arma nuclear e disse que coloca como prioridade resolver a questão pela via diplomática. Porém, ressaltou, que jamais permitirá “que o maior patrocinador do terrorismo no mundo” obtenha uma.

— Nenhuma nação deve jamais duvidar da determinação da América. Temos as Forças Armadas mais poderosas da Terra — afirmou.

Ainda sobre o mesmo tema, Trump disse buscar a paz "Espero que raramente precisemos usá-las. Isso se chama paz por meio da força", em outro momento, Trump enfatizou — Como presidente, buscarei a paz sempre que possível, mas nunca hesitarei em enfrentar ameaças aos Estados Unidos onde for preciso — explicou.

Ao longo do discurso, o líder norte-americano mencionou uma criança presente na plateia ao defender a aprovação de uma proposta que proíbe estados de conceder carteira de motorista a imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

Trump relatou que a menina teria sobrevivido a um acidente ocorrido em 2024, quando o carro em que estava foi atingido por um caminhão. De acordo com o presidente, o motorista envolvido seria um imigrante sem documentação que havia entrado no país durante o governo de Joe Biden.

O republicano afirmou que pretende dar à proposta o nome de “Lei Dalilah”, em referência à criança citada durante o discurso. A iniciativa faz parte do conjunto de medidas defendidas pelo governo na área de imigração.

Apesar das duras críticas aos imigrantes, durante a sua fala, o presidente fez um aceno a estrangeiros que queiram viver legalmente nos Estados Unidos.

— Sempre permitiremos a entrada legal de pessoas que amem nosso país e trabalhem duro para mantê-lo — disse.

Protestos

No início do discurso, o deputado democrata Al Green, do Texas, precisou ser retirado por seguranças do plenário por mostrar um cartaz com a frase "negros não são macacos".

O deputado segurando o cartaz que significa "pessoas negras não são macacos." CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Recentemente, Trump fez uma publicação nas redes sociais com um vídeo em que o ex-presidente Barack Obama aparecia com o rosto sobreposto a um corpo de macaco.

Em outro momento, a deputada democrata Ilhan Omar chamou o Donald Trump de "mentiroso" e afirmou que ele "matou americanos".

A deputada Ilhan Omar durante as falas na transmissão da fala de Donald Trump no Estado da União. Kenny HOLSTON / POOL

Após as críticas sobre a situação de imigrantes irregulares nos Estados Unidos, a transmissão mostrou Omar gritando para ele.

Tradição histórica

O discurso do Estado da União é uma prática que remonta a 1790, quando George Washington fez a primeira apresentação ao Congresso. Com o passar dos anos, o formato evoluiu e ganhou maior visibilidade pública.

Em 1801, Thomas Jefferson substituiu a apresentação presencial pelo envio de mensagens escritas, modelo mantido por mais de um século. O pronunciamento diante dos parlamentares voltou a ocorrer em 1913, durante o governo de Woodrow Wilson.

A transmissão pela televisão começou em 1947, com Harry Truman, e passou a ocorrer em horário nobre a partir de 1965, por decisão de Lyndon B. Johnson, ampliando o alcance do evento.

Com uma hora e 48 minutos de duração, o pronunciamento de Donald Trump se tornou o mais longo já registrado oficialmente. O recorde anterior pertencia a Bill Clinton, cujo discurso durou uma hora, 28 minutos e 49 segundos.

No ano passado, Trump falou por mais de uma hora e meia em sessão conjunta do Congresso, mas o discurso não foi classificado formalmente como Estado da União por ocorrer no primeiro ano de mandato.