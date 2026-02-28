Sobe para 51 número de mortos em ataque a escola iraniana

Pelo menos 51 alunas morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, indicou uma autoridade provincial citada pela imprensa estatal.

"No ataque israelense com mísseis desta manhã contra uma escola primária de meninas no condado de Minab, 51 alunas morreram até o momento e 60 ficaram feridas", indicou o governador do condado.

O balanço anterior registava 24 mortos neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos.

Os dois países aliados laçaram, neste sábado, ataques contra diversos alvos em território iraniano.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que o objetivo é eliminar "ameaças iminentes".

Por outro lado, houve impactos de mísseis iranianos em monarquias da região do Golfo Pérsico que abrigam bases militares dos Estados Unidos.

O Irã tinha advertido que se fosse alvo de um ataque americanas, as bases militares do país na região do Golfo se tornariam alvos legítimos.

Esta represália iraniana ameaça generalizar o conflito, apesar dos vários apelos da comunidade internacional à moderação.

O governo israelense anunciou, neste sábado, ter atacado várias reuniões de altos funcionários iranianos.