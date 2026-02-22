Serviço Secreto dos EUA mata a tiros homem que tentou entrar na casa de Trump na Flórida

Homem tentou invadir propriedade de Mar-a-Lago. JIM WATSON / AFP

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, neste domingo (22), que agentes mataram a tiros um homem armado que entrou ilegalmente nas dependências da propriedade do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.

Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta da 1h30min, pelo horário local — 3h30min no horário de Brasília.

"Um homem armado foi morto a tiros (...) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

O suspeito, um homem na casa dos 20 anos, foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível, informou a polícia em um comunicado.

Os agentes confrontaram o homem e atiraram. Ninguém ficou ferido.

Segurança de Trump

O presidente Donald Trump já foi alvo anteriormente de diversas tentativas de assassinato.

No início deste mês, Ryan Routh, 59 anos, que planejou assassinar o presidente em seu campo de golfe na Flórida em setembro de 2024, dois meses antes da eleição presidencial dos EUA, foi condenado à prisão perpétua.

O caso ocorreu dois meses depois de outra tentativa de assassinato contra o líder republicano na Pensilvânia, onde Matthew Crooks, 20, disparou vários tiros durante um comício, um dos quais atingiu de raspão a orelha direita de Trump.

Esse ataque, no qual um participante do comício foi morto, marcou um ponto de virada no retorno de Trump ao poder.