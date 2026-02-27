Senado da Argentina aprova redução da maioridade penal de 16 para 14 anos de idade

Senado argentino aprovou mudança na legislação penal juvenil nesta sexta-feira. JUAN MABROMATA / AFP

O Senado da Argentina aprovou o novo Régimen Penal Juvenil (Regime Penal Juvenil, em português), que reduz a idade a maioridade penal de 16 para 14 anos. A iniciativa teve apoio do La Libertad Avanza, sigla do presidente Javier Milei, e dos partidos UCR, PRO e legendas provinciais, com 44 votos a favor e 27 contrários. Segundo o jornal Clarín, familiares de vítimas acompanharam a sessão no plenário.

O debate começou com disputa regimental após parlamentares da oposição acusarem o relator de ler o discurso, o que não é permitido. Apesar de divergências, o governo afirmou que a medida alinha o país aos padrões regionais, já adotados por nações como Chile, Peru e Paraguai.

A oposição criticou a falta de garantia orçamentária para aplicar o novo sistema. O governo prometeu uma verba superior a 23,7 bilhões de pesos e a possibilidade de convênios com as províncias.

A legislação prevê penas máximas de 15 anos para crimes graves, como homicídios e abusos sexuais, além de alternativas como prisão domiciliar e serviços comunitários para delitos de menor potencial ofensivo. Também estão previstos programas de educação, trabalho e lazer para estimular a reinserção social.