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Senado da Argentina aprova redução da maioridade penal de 16 para 14 anos de idade

A proposta, que recebeu aval de ampla maioria no Congresso, prevê penas máximas de 15 anos para crimes graves, como homicídios e abusos sexuais

Zero Hora

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