Rússia "exige" interrupção de ataques e apela por diplomacia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou os ataques dos EUA e Israel ao Irã como "um ato premeditado e não provocado de agressão armada contra um Estado-membro soberano e independente da ONU", exigindo a interrupção imediata da campanha militar e o retorno à diplomacia.

Em um comunicado publicado no Telegram neste sábado, 28, o ministério acusou Washington e Tel Aviv de se "esconderem atrás" de preocupações com o programa nuclear iraniano enquanto buscam uma mudança de regime, alertando que os ataques corriam o risco de desencadear uma "catástrofe humanitária, econômica e possivelmente radiológica" na região e acusando os Estados Unidos e Israel de "mergulharem o Oriente Médio em um abismo de escalada descontrolada".