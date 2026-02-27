Reino Unido transfere parte de seu corpo diplomático em Israel para fora de Tel Aviv

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou, nesta sexta-feira (27), a transferência de parte de seu corpo diplomático de Tel Aviv, onde está localizada a embaixada, para "outro local em Israel", acrescentando que a embaixada "continua funcionando normalmente".
"Como medida de precaução, realocamos temporariamente alguns de nossos funcionários e suas famílias de Tel Aviv para outro local em Israel. Nossa embaixada continua funcionando normalmente", anunciou o Ministério das Relações Exteriores (Foreign Office) em seu site.
"A situação pode se agravar rapidamente e apresenta riscos significativos", acrescentou.
Este anúncio ocorreu pouco depois de o Ministério das Relações Exteriores britânico também ter anunciado a retirada de seu corpo diplomático do Irã devido à possibilidade de um conflito com os Estados Unidos.
Ambas as decisões foram tomadas um dia após a conclusão da terceira rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre seu programa nuclear, que terminou sem um acordo.
Em seu comunicado, o ministério britânico desaconselha "todas as viagens não essenciais" a Israel e aos territórios palestinos e "todas as viagens para certas áreas" específicas.
