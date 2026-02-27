"Faz repensar se não é um caminho voltar": como brasileiros que moram na Argentina reagem à reforma trabalhista de Milei

Senado deve dar passo definitivo para aprovação de reforma. LUIS ROBAYO / AFP

A proposta amplia a jornada máxima para 12 horas, altera o cálculo de indenização por demissão e impõe restrições à licença médica (veja o quadro abaixo). A reforma provoca preocupação em meio à queda no poder de compra, resultado da inflação alta combinada a salários congelados e ao fechamento de postos de trabalho.

Entre os brasileiros que reconsideram seu futuro no país vizinho, está a gaúcha Manuela Fonseca. Natural de Porto Alegre, ela vive na Argentina há mais de 10 anos.

— Venho me questionando pela primeira vez, pelos últimos dois anos. Nunca esteve no meu horizonte voltar. Por mais que houvesse crises, era algo mais estável. Agora, me faz repensar se não é um caminho voltar para o Brasil. Não só eu como brasileira penso isso, mas muitos argentinos estão tomando essa decisão de migrar para o Brasil — afirma.

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Manuela é assistente social formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e mora em Mar del Plata, a pouco mais de 400 quilômetros de Buenos Aires, onde leciona na Universidade Nacional de Mar del Plata. Segundo ela, a percepção de crise se intensificou.

— Estou há 10 anos na Argentina e há 10 anos escuto que o país está em crise. Mas, realmente, é a primeira vez que a crise que a gente sente, como trabalhador, nos últimos dois anos, é muito mais do que em outros anos. Nosso poder de compra baixou muito. Alimentos subiram e gastos como aluguel, luz, água, internet e telefone dobraram, e o salário não acompanhou — comenta.

Reforma em vias de sanção

Depois da aprovação na Câmara, o Senado se encaminha para transformar em lei o projeto de reforma trabalhista proposto pelo governo de Javier Milei. A Casa Rosada aguarda a votação definitiva, último passo antes da sanção, ainda para esta sexta-feira (27), após a discussão do projeto que reduz a maioridade penal.

A professora afirma ter preocupação dupla em relação à reforma. Como trabalhadora imigrante, teme impactos diretos. Como assistente social, observa o risco de aumento da vulnerabilidade social.

— Venho acompanhando como trabalhadora, mas também como alguém que se importa com as consequências dessa reforma. A gente trabalha com impactos do mundo do trabalho: emprego, desemprego, precarização, direitos. Isso afeta bairros e territórios. Me preocupa como trabalhadora, mas também como pesquisadora — diz Manuela.

A porto-alegrense relata sinais de declínio econômico mesmo antes da reforma trabalhista entrar em vigor. Segundo Manuela, moradores locais passaram a adotar práticas que não eram tão comuns no país, como a compra de alimentos no cartão de crédito. Conta ainda da vez em que pegou um carro de aplicativo cujo motorista se dividia em jornada dirigindo ônibus e precisava passar o dia rodando em diferentes veículos para chegar ao final do mês.

Reforma é defendida pelo presidente Javier Milei. LUIS ROBAYO / AFP

Alerta para brasileiros

Por mais que conheça o teor da reforma, Manuela convive com incertezas referentes ao seu futuro no país que há 10 anos pode chamar de casa. Por isso, alerta: brasileiros que pensam em se mudar para a Argentina devem estar preparados.

— Se vier para cá, tem que vir com um trabalho muito bom. Vir para estudar, só se a pessoa tem condições econômicas para se manter. Não é um lugar que hoje garante possibilidade de melhorar no futuro: "Ah, vou vir para a Argentina para melhorar de vida". Até pode acontecer, mas não é o contexto mais favorável para se mudar para a Argentina hoje. Não recomendo — diz a brasileira.

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