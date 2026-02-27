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"Faz repensar se não é um caminho voltar": como brasileiros que moram na Argentina reagem à reforma trabalhista de Milei

Gaúcha que vive há 10 anos no país vizinho relata queda no poder de compra e precarização do trabalho

Diego Nuñez

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