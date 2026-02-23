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Chefe do Cartel de Jalisco Nova Geração
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Quem era "El Mencho" e por que sua morte mergulha o México em uma onda de violência

Narcotraficante morreu no último domingo durante operação do exército. Autoridades do país acionaram "código vermelho" contra represálias de criminosos com incêndios de veículos e bloqueio de rodovias

Rodrigo Celente

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AFP

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