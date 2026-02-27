Pokémon anuncia dois novos jogos para 2027 pelos 30 anos da marca

A marca Pokémon completa 30 anos em 2026. beeboys / stock.adobe.com

Dois novos jogos da saga principal de Pokémon serão lançados em 2027. O anúncio foi feitonesta sexta-feira (27) na Pokémon Company, evento que comemorou os 30 anos do lançamento do primeiro jogo da famosa marca, em 1996.

Previstos para o console Switch 2, Pokémon Ventos e Pokémon Ondas permitirão que os jogadores reencontrem o famoso mascote Pikachu e que descubram novas criaturas em um universo colorido e tropical, que promete explorar o fundo do mar.

Novidades na franquia

Propriedade conjunta da Nintendo, do estúdio japonês Game Freak e da empresa Creatures, a Pokémon Company detém a marca Pokémon, que conta agora com mais de mil pequenos monstros diferentes.

A Nintendo também anunciou para o console Switch o retorno dos jogos originais lançados em 1996 no Japão pela Game Boy: Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen.

Na próxima quinta-feira (5), a série receberá um novo jogo derivado: Pokémon Pokopia.

O game é uma mistura dos muito populares jogos de videogames Minecraft e Animal Crossing, o título também é aguardado no Switch 2.

Fenômeno mundial

Nascido em 1996 na forma de um jogo para console portátil da Nintendo, Pokémon se tornou rapidamente em um fenômeno mundial.

Disponíveis em muitos consoles e celulares, os jogos Pokémon venderam mais de 500 milhões de cópias, segundo os números fornecidos pela The Pokémon Company e Nintendo.

Inspirado na tradição japonesa de verão de caça a insetos, o jogo consiste em capturar e levar consigo "monstros de bolso" de olhos grandes, inspirados em pequenos ratos e dragões, para fazê-los lutar.

A franquia foi posteriormente expandida para filmes, série animada e o famoso jogo móvel em realidade aumentada Pokémon Go.