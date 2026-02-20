Parceiros dos EUA recebem com cautela revés judicial de Trump sobre tarifas

Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos receberam com interesse, mas com cautela, o importante revés judicial infligido nesta sexta-feira (20) à política tarifária do presidente Donald Trump, que foi considerada em grande parte ilegal.

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira que Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas alfandegárias sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês), que desorganizaram o comércio mundial.

A decisão, que irritou Trump, se refere às tarifas apresentadas como "recíprocas", mas não às aplicadas a setores específicos, como aço e alumínio.

Contudo, logo após o anúncio da decisão, Trump prometeu impor uma tarifa de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos, recorrendo a outras leis, em especial o código comercial aprovado em 1974.

Estas são as primeiras reações internacionais:

- Brasil -

Trata-se de uma decisão "muito importante para o Brasil", disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao lembrar que os Estados Unidos são o terceiro maior destino das exportações brasileiras e o principal comprador de seus produtos manufacturados.

Alckmin declarou a jornalistas em Brasília que a nova tarifa geral de 10% anunciada por Trump devolverá "competitividade" ao Brasil, embora tenha pedido "cautela".

- México -

O México, que envia 80% de suas exportações aos Estados Unidos, afirmou estar avaliando os possíveis efeitos da tarifa geral de 10% que Trump anunciou após a decisão judicial.

"Vejamos primero que medidas [Trump] vai tomar para podermos determinar de que maneira pode afetar o nosso país", declarou o ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard.

- União Europeia -

"Tomamos nota da decisão e a estamos analisando atentamente", declarou à AFP Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia.

"Continuamos em contato próximo com o governo dos Estados Unidos, buscando esclarecimentos sobre as medidas que pretendem tomar em resposta a essa decisão", disse ele antes de Trump prometer um contra-ataque com uma tarifa "global" de 10%, enfatizando a necessidade de "estabilidade e previsibilidade" no comércio.

A decisão da Suprema Corte pode frear a implementação de um acordo comercial concluído em meados do ano passado entre o bloco europeu e Washington, que permitiu limitar a 15% as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos à maioria dos produtos europeus.

- França -

"A decisão da Suprema Corte demonstra que essas famosas tarifas foram, no mínimo, objeto de debate", reagiu o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

"Também vimos que o déficit comercial americano [...] continuou sendo muito significativo no ano passado. Isso demonstra que pode não ser a solução milagrosa que se esperava. Agora veremos quais serão as consequências de tudo isso", acrescentou.

Quanto a um possível reembolso das tarifas arrecadadas pelos Estados Unidos, "será a administração americana, e em particular os tribunais, que decidirão como proceder", declarou o ministro francês, estimando que Washington arrecadou 185 bilhões de dólares em tarifas durante o último ano. "Isso é muito dinheiro."

- Reino Unido -

"Trabalharemos com a administração americana para entender como essa decisão afetará as tarifas para o Reino Unido e o restante do mundo", indicou um porta-voz do governo britânico em um comunicado.

"O Reino Unido se beneficia das tarifas recíprocas mais baixas do mundo e, seja qual for o cenário, esperamos que nossa posição comercial privilegiada com os Estados Unidos seja mantida", acrescentou.

Um acordo com Washington permite a Londres se beneficiar de taxas tarifárias limitadas a 10% sobre a maioria dos produtos britânicos.

- Canadá -

A decisão da Suprema Corte "reforça a posição do Canadá", segundo a qual essas tarifas são "injustificadas", estimou Dominic LeBlanc, ministro canadense encarregado da relação comercial com os Estados Unidos, em uma mensagem no X nesta sexta-feira.

Ele lembrou que Ottawa está atualmente dialogando com Washington, já que empresas canadenses são afetadas pelas tarifas setoriais, que impactam a economia.

As chamadas tarifas "recíprocas" na realidade quase não afetam o Canadá em virtude do T-MEC, o tratado de livre comércio existente entre México, Estados Unidos e Canadá, um acordo que o governo Trump pretende revisar completamente nos próximos meses.