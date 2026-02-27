Paquistão declara guerra e bombardeia o Afeganistão; governo fala em quase 300 mortos

Fumaça após bombardeios na fronteira entre Afeganistão e Paquistão. ABDUL MAJEED / AFP

O Paquistão bombardeou nesta sexta-feira (27) várias cidades do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, e declarou guerra aberta ao país vizinho, em um agravamento da crise após vários dias de confrontos.

"Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês", afirmou o ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, na rede social X.

Pouco antes, jornalistas da AFP ouviram explosões e viram caças sobrevoando Cabul e Kandahar, uma grande cidade do sul do Afeganistão, país governado pelos talibãs desde que retornaram ao poder em 2021.

De acordo com o g1, o exército paquistanês atingiu 22 alvos militares afegãos e matou 274 "autoridades e militantes do regime do Talibã" desde quinta-feira (26). A informação não foi confirmada pelo Afeganistão.

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Retaliação do Afeganistão

Em resposta, o governo do Afeganistão confirmou que realizou ataques aéreos. Seu porta-voz, Zabihullah Mujahid, que horas antes havia anunciado a retomada de "operações ofensivas em larga escala" na fronteira, afirmou que não houve vítimas.

As relações historicamente cordiais entre os países vizinhos sofreram um abalo nos últimos meses, com enfrentamentos esporádicos. O Paquistão, uma potência nuclear, acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra seu território, o que o governo do Afeganistão nega.

Irã e China como possíveis mediadores do conflito

O governo do Irã, que compartilha uma fronteira ao leste com Afeganistão e Paquistão — e está, por sua vez, envolvido em negociações para evitar um conflito com os Estados Unidos — se ofereceu para "facilitar o diálogo".