OpenAI firma acordo com Pentágono para uso de modelos de IA com 'salvaguardas técnicas'

O Pentágono firmou um acordo com a OpenAI para uso dos modelos de inteligência artificial da startup na rede confidencial do Departamento de Defesa. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 27, pelo CEO da empresa, Sam Altman; segundo ele, há "salvaguarda técnicas" previstas na decisão.

O anúncio acontece após o governo Trump determinar, mais cedo no mesmo dia, que as agências americanas parassem de usar os modelos de IA da Anthropic, startup rival da dona do ChatGPT.