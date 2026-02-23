Ônibus despenca de rodovia no Nepal e mata 19 pessoas

Um grave acidente com um ônibus deixou 19 mortos e ao menos 25 feridos na madrugada desta segunda-feira (23) no Nepal, no sul da Ásia. O veículo transportava dezenas de passageiros e fazia o trajeto entre a cidade turística de Pokhara e a capital, Katmandu, quando saiu da pista em uma estrada de região montanhosa.

Segundo o g1, o coletivo trafegava pela rodovia Prithvi após a meia-noite quando perdeu o controle, desceu um barranco e parou próximo ao rio Trishuli, nas proximidades de Benighat, cerca de 80 quilômetros a oeste da capital. Até o momento, apenas parte dos corpos foi oficialmente identificada.

Equipes de emergência foram mobilizadas logo após o ocorrido para retirar os passageiros do veículo e encaminhar os feridos a unidades de saúde. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Casos desse tipo são frequentes no Nepal, onde estradas estreitas e condições precárias de conservação aumentam o risco de acidentes. Grande parte do território do país está localizada em áreas montanhosas da cordilheira do Himalaia, o que dificulta a circulação segura de veículos.