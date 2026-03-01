Nova explosão é ouvida em Teerã, diz agência estatal iraniana

Uma nova explosão foi ouvida em Teerã, capital do Irã. A informação é da agência estatal iraniana, Mehr News Agency, e foi veiculada na noite deste sábado (pelo horário de Brasília) por meio do canal do Telegram. Em seguida, a mídia disse que a base dos Estados Unidos no Bahrein, país no Oriente Médio, foi atacada pela quinta vez desde que se iniciaram os ataques na madrugada deste sábado.