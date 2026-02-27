Nigéria realizará eleições presidenciais em janeiro de 2027

A comissão eleitoral da Nigéria anunciou nesta quinta-feira (26) que as próximas eleições presidenciais no país africano serão realizadas em 16 de janeiro de 2027, antes do previsto.

O pleito estava programado originalmente para 20 de fevereiro de 2027. No entanto, a data tinha sido criticada pela comunidade muçulmana, já que coincidia com o mês de jejum do Ramadã.

Os partidos nomearão seus candidatos entre 23 de abril e 30 de maio de 2026.

As últimas eleições presidenciais, realizadas em 2023, levaram ao poder Bola Tinubu, que buscará um segundo mandato no pleito do ano que vem.

Na semana passada, o mandatário aprovou uma lei que autoriza a transmissão eletrônica em tempo real dos resultados eleitorais.

As disputas pós-eleitorais são comuns no país mais populoso da África e, apesar da implementação de novas tecnologias por parte da comissão eleitoral, sua credibilidade continua sendo questionada com frequência.