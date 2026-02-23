Nevasca que atingiu Nordeste dos EUA dá sinais de trégua; 600 mil ainda estão sem energia

A grande nevasca que atingiu o Nordeste dos Estados Unidos começa a dar sinais de trégua na tarde desta segunda-feira, 23, mas seus efeitos ainda devem se arrastar pelos próximos dias. Escolas públicas em Nova Jersey já começam a notificar os pais que nesta terça, 24, será mais um 'snow day', ou seja, sem aula, devido aos transtornos causados pela segunda tempestade de inverno que atingiu o país em menos de um mês.
A nevasca despejou mais de 60 centímetros de neve em alguns locais, o que causou o fechamento de aeroportos e o bloqueio de ruas e estradas. Os ônibus que fazem a linha de Nova Jersey a Nova York, por exemplo, tiveram suas operações suspensas nesta segunda-feira. "Todos os serviços permanecerão suspensos até que as condições permitam uma retomada gradual e segura", diz o NJ Transit, em comunicado a usuários.
Mais de 40 milhões de pessoas continuavam sob alerta de nevasca, conforme o The New York Times. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês) projetou que as condições adversas persistam até as 18h de hoje (horário local). Órgãos de diferentes regiões recomendam que a população só saia de casa em viagens de urgência, pois o tráfego ainda está afetado pela neve, que continuava a ser impulsionada por ventos fortes nesta tarde em West New York, em Nova Jersey, e Boston, em Massachussets.
No setor aéreo, dezenas de milhares de voos em toda a região Nordeste dos EUA foram cancelados desde ontem. Os aeroportos John F. Kennedy, LaGuardia, Boston Logan, Newark Liberty e Philadelphia International foram em grande parte fechados. Mais de 5 mil voos foram cancelados, segundo o FlightAware. Ao menos 30 mil atrasos foram relatados, conforme o The Wall Street Journal.
Viajantes com voos agendados para os próximos dias temem ser impactados. Os brasileiros Vitor Lopes, economista, de 29 anos, e a dentista Mirella Lima, também de 29 anos, estão em Nova York a passeio. O namorado escolheu o local para pedi-la em casamento, mas temem que a nevasca acabe atrapalhando o fim da viagem romântica. O voo está agendado para amanhã, de Nova York para São Paulo. "Por ora, nosso voo está mantido, segundo a companhia aérea, mas estamos com medo que atrase ou seja cancelado por conta da nevasca", disse o casal à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Enquanto isso, mais de 600.000 consumidores na região Nordeste dos EUA ainda estão sem energia elétrica, de acordo com o site poweroutage.us. A região mais atingida é o estado de Massachussets, com mais de 291 mil pessoas afetadas. Na sequência, aparecem as populações de Nova Jersey e Delaware.
No início desta tarde, moradores de várias cidades de Nova Jersey saíram de casa para limpar os carros e abrir caminho em meio à grande quantidade de neve que cobria ruas e calçadas. Alguns estabelecimentos comerciais reabriram para atender quem se arriscou ao mau tempo a fim de repor produtos e alimentos em falta. Um pequeno mercado em Fairview, Nova Jersey, permaneceu aberto durante toda a segunda-feira e aproveitou para vender itens essenciais durante a nevasca que atingiu a região.
Embora a nevasca tenha cessado, ao menos por ora, nem tudo deve voltar ao normal tão rapidamente. As escolas públicas de Nova Jersey já avisaram que permanecerão fechadas nesta terça-feira. Já a rede de ensino público de Nova York informou que as unidades reabrirão para aulas presenciais amanhã. Segundo o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, o pior da nevasca já passou.