Netanyahu se pronuncia para dizer que Irã não pode ter autorização para armas nucleares

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou após os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã neste sábado (28).

Em suas primeiras declarações após o ataque, Netanyahu disse que o Irã "não pode ter autorização para ter armas nucleares". Nas primeiras horas deste sábado, Israel fez um ataque coordenado com os Estados Unidos à várias cidades iranianas.